Aumovio Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

33.53
CHF
-0.41
CHF
-1.21 %
09:42:00
BRXC
06.11.2025 07:25:02

Aumovio Market-Perform

Aumovio
33.53 CHF -1.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Berichtssaison der Autozulieferer in Europa und den USA sei weit fortgeschritten, schrieb Harry Martin in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die meisten Lieferanten seien etwas anspruchsvoller geworden mit ihren Erwartungen an die Automobilproduktion in diesem Jahr, das für viele Zulieferwerte ein wohl starkes Börsenjahr werde. Die Prognosen für den Umsatz und den operativen Gewinn seien aber zumeist nicht angehoben worden. Auch bei den noch ausstehenden Zahlen von Aumovio rechnet er nicht mit anspruchsvolleren Zielen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aumovio Market-Perform
Unternehmen:
Aumovio 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
36.64 € 		Abst. Kursziel*:
3.71%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
35.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.73%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

