AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

39.38
CHF
1.03
CHF
2.70 %
14:50:41
BRXC
10.02.2026 12:34:24

AUMOVIO Market-Perform

AUMOVIO
39.38 CHF 2.70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio nach einer Telefonkonferenz mit den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht Mitte März mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die dort getroffenen Aussagen deckten sich mit früheren Statements und passten auch zu den Konsensschätzungen, schrieb Harry Martin am Montagabend./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:57 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
43.48 € 		Abst. Kursziel*:
-12.60%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
43.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.40%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

