Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’533 0.1%  SPI 18’704 0.1%  Dow 50’136 0.0%  DAX 25’024 0.0%  Euro 0.9125 -0.1%  EStoxx50 6’068 0.2%  Gold 5’042 -0.3%  Bitcoin 52’614 -2.2%  Dollar 0.7664 0.0%  Öl 69.3 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526NVIDIA994529Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Merck-Aktie
Ausblick: Shopify öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Palantir-Aktie unter Beobachtung: Michael Burry sorgt für neue Zweifel
Tesla-Aktie im Fokus: Cybertruck gilt als grösster Elektroauto-Flop 2025
Ausblick: McDonalds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...

AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

39.93
CHF
1.58
CHF
4.12 %
13:12:54
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.02.2026 12:13:28

AUMOVIO Buy

AUMOVIO
39.93 CHF 4.12%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aumovio vor Quartalszahlen von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Autozulieferers dürften im Einklang mit den Indikationen des Managements stehen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Zukunft sollte Aumovio eine kontinuierliche Verbesserung der Erträge und Margen anstreben./edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43.48 € 		Abst. Kursziel*:
26.49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.34%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUMOVIO

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten