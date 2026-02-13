NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. In einer Berichtsreihe befassten sich Aleksander Peterc und weitere Kollegen mit KI-bedingten Verdrängungsrisiken. Für Aumovio als klassischen Autozulieferer sehen sie den Wandel hin zu softwaredefinierten Fahrzeugen kritisch, wie sie am Dienstag schrieben. Die Autobauer gingen stärker zur internen Entwicklung über und es tauchten ganz neue Wettbewerber aus der Halbleiter- und Technologiebranche auf. KI verstärke das Risiko, da sie die Hürden für die Softwareentwicklung senke. Die Preissetzungsmacht von Aumovio werde geschwächt und zudem würden die Margen für eines der Kernangebote des Unternehmens strukturell komprimiert./ck/ag;