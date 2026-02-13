Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.02.2026

AUMOVIO Market-Perform

AUMOVIO
37.20 CHF -5.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. In einer Berichtsreihe befassten sich Aleksander Peterc und weitere Kollegen mit KI-bedingten Verdrängungsrisiken. Für Aumovio als klassischen Autozulieferer sehen sie den Wandel hin zu softwaredefinierten Fahrzeugen kritisch, wie sie am Dienstag schrieben. Die Autobauer gingen stärker zur internen Entwicklung über und es tauchten ganz neue Wettbewerber aus der Halbleiter- und Technologiebranche auf. KI verstärke das Risiko, da sie die Hürden für die Softwareentwicklung senke. Die Preissetzungsmacht von Aumovio werde geschwächt und zudem würden die Margen für eines der Kernangebote des Unternehmens strukturell komprimiert./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
43.06 € 		Abst. Kursziel*:
-11.75%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
41.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.54%
Analyst Name::
Aleksander Peterc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUMOVIO

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AUMOVIO

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:05 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
10.02.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
10.02.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
10.02.26 AUMOVIO Buy UBS AG
10.02.26 AUMOVIO Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 37.08 -5.48% AUMOVIO