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18.03.2026 08:59:59

AUMOVIO Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Aumovio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Autozulieferer habe weitgehend die Erwartungen erfüllt, aber einen sehr starken Barmittelzufluss berichtet, schrieb Harry Martin am Mittwoch. Dagegen enttäusche der Ausblick auf 2026 wegen des schwachen Umsatzziels. Er liege indes im Rahmen der Aussagen von Branchenkollegen./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:25 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
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