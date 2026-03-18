AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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AUMOVIO Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Aumovio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Autozulieferer habe weitgehend die Erwartungen erfüllt, aber einen sehr starken Barmittelzufluss berichtet, schrieb Harry Martin am Mittwoch. Dagegen enttäusche der Ausblick auf 2026 wegen des schwachen Umsatzziels. Er liege indes im Rahmen der Aussagen von Branchenkollegen./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
37.54 €
|
Abst. Kursziel*:
1.23%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
37.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.12%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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