ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
96.34CHF
-0.91CHF
-0.93 %
13:50:00
BRXC
16.01.2026 12:21:07
ATOSS Software Buy
ATOSS Software
96.34 CHF -0.93%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software vor Zahlen für das Schlussquartal von 140 auf 135 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Jahr 2025 dürfte solide geendet haben, der Ausblick für 2026 könnte aber vorsichtig ausfallen, schrieb Nicolas Herms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele dürften dann aber Spielraum für mehr Optimismus im Jahresverlauf lassen./mis/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
135.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
103.60 €
|
Abst. Kursziel*:
30.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
103.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.56%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
