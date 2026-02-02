ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
89.92CHF
2.00CHF
2.27 %
17:18:23
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.02.2026 15:01:19
ATOSS Software Buy
ATOSS Software
89.92 CHF 2.27%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Workforce Management nehme im Cloud-Geschäft Fahrt auf, schrieb Nicolas Herms in seinem am Montag vorliegenden Resümee solider Geschäftszahlen für 2025./ag/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
135.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
92.70 €
|
Abst. Kursziel*:
45.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
98.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.76%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
12:26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: SDAX schwächer (finanzen.ch)
|
10:02
|TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ATOSS Software von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
31.01.26
|ATOSS Software-Aktie: Was Analysten im Januar vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)