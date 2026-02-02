Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’393 1.6%  SPI 18’462 1.3%  Dow 49’354 0.9%  DAX 24’781 1.0%  Euro 0.9212 0.5%  EStoxx50 6’003 0.9%  Gold 4’691 -3.6%  Bitcoin 61’648 3.6%  Dollar 0.7806 0.9%  Öl 66.1 -6.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539NVIDIA994529SAP345952
Top News
Ausblick: PepsiCo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Minen-Sektor im Fokus: Aktien von Barrick, Newmont & Co. nach Goldpreis-Rutsch unter Druck
Tesla-Aktie im Analystencheck: RBC bestätigt Rating nach Quartalszahlen
Ausblick: Sonos stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
VW-Aktie gefragt: Ex-Vorstand lässt Vorwürfe im Dieselskandal bei Volkswagen-Tochter AUDI zurückweisen
Suche...
eToro entdecken

ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400

89.92
CHF
2.00
CHF
2.27 %
17:18:23
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.02.2026 15:01:19

ATOSS Software Buy

ATOSS Software
89.92 CHF 2.27%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Workforce Management nehme im Cloud-Geschäft Fahrt auf, schrieb Nicolas Herms in seinem am Montag vorliegenden Resümee solider Geschäftszahlen für 2025./ag/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
135.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
92.70 € 		Abst. Kursziel*:
45.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
98.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.76%
Analyst Name::
Nicolas Herms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ATOSS Software AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten