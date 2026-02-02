ATOSS Software 91.01 CHF 3.51% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 157 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Workforce Management habe mit den Ergebnissen für 2025 die Erwartungen übertroffen, schrieb Felix Ellmann am Montag in seinem Resümee./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



