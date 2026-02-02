Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’342 1.2%  SPI 18’384 0.9%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’716 0.7%  Euro 0.9202 0.4%  EStoxx50 5’970 0.4%  Gold 4’754 -2.3%  Bitcoin 60’389 1.5%  Dollar 0.7769 0.5%  Öl 66.1 -6.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156SAP345952
Top News
Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Disney-Aktie im Plus: Gewinn übertrifft Erwartungen - auch Umsatz gestiegen
Ausblick: Merck & Co. öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kryptomarkt: Standard Chartered sieht Ethereum vor Bitcoin
Neben NVIDIA-Aktie & Co.: Goldman Sachs nennt neue KI-Profiteure für 2026
Suche...
eToro entdecken

ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400

91.01
CHF
3.09
CHF
3.51 %
14:10:32
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.02.2026 12:52:06

ATOSS Software Buy

ATOSS Software
91.01 CHF 3.51%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 157 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Workforce Management habe mit den Ergebnissen für 2025 die Erwartungen übertroffen, schrieb Felix Ellmann am Montag in seinem Resümee./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
157.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
99.20 € 		Abst. Kursziel*:
58.27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
99.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57.95%
Analyst Name::
Felix Ellmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ATOSS Software AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten