ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400

111.94
CHF
4.07
CHF
3.77 %
09:13:54
BRXC
13.01.2026 06:52:52

ATOSS Software Buy

ATOSS Software
111.94 CHF 3.77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 140 Euro angehoben. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten. Bei Atoss sei der von KI-Sorgen ausgelöste Kursrückgang seit Juli übertrieben./mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
140.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
116.40 € 		Abst. Kursziel*:
20.27%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
121.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.70%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse