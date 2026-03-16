Börse Frankfurt: SDAX bewegt sich im Plus

Am Montag verbucht der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0.08 Prozent auf 16’797.68 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 82.782 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.312 Prozent höher bei 16’837.22 Punkten in den Handel, nach 16’784.93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 16’637.70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16’866.08 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.02.2026, bewegte sich der SDAX bei 17’797.63 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.12.2025, den Stand von 16’720.30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 15’716.58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 3.22 Prozent zurück. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 18’480.20 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’637.70 Punkte.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3.54 Prozent auf 35.72 EUR), Mutares (+ 2.80 Prozent auf 29.40 EUR), KSB SE (+ 2.61 Prozent auf 1’180.00 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 2.50 Prozent auf 16.42 EUR) und pbb (+ 2.46 Prozent auf 2.83 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen ATOSS Software (-3.69 Prozent auf 81.00 EUR), GFT SE (-3.35 Prozent auf 17.32 EUR), Verve Group (-2.81 Prozent auf 1.45 EUR), PNE (-2.53 Prozent auf 7.70 EUR) und adesso SE (-2.43 Prozent auf 60.30 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. 584’110 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4.020 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.40 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch