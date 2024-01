NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach der bankeigenen Healthcare-Konferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe sich sehr zuversichtlich über den langfristigen Wachstumsausblick geäußert, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei Astrazeneca auch zuversichtlich, was das Jahr 2024 betrifft./ck/tih;