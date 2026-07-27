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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

135.98
CHF
-2.32
CHF
-1.68 %
09:00:31
BRXC
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27.07.2026 08:52:11

AstraZeneca Overweight

AstraZeneca
135.98 CHF -1.68%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Alles in allem habe der britische Pharmakonzern solide abgeschnitten, schrieb Richard Vosser in einer ersten Einschätzung am Montag. Der Umsatz und das operative Ergebnis im Kerngeschäft hätten den Markterwartungen entsprochen. Wegen eines niedrigeren Steuersatzes habe der Kerngewinn je Aktie positiv überrascht./rob/la/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
150.95 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
128.42 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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