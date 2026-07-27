AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Alles in allem habe der britische Pharmakonzern solide abgeschnitten, schrieb Richard Vosser in einer ersten Einschätzung am Montag. Der Umsatz und das operative Ergebnis im Kerngeschäft hätten den Markterwartungen entsprochen. Wegen eines niedrigeren Steuersatzes habe der Kerngewinn je Aktie positiv überrascht./rob/la/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
150.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
128.42 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
10:02
|FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AstraZeneca von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca macht am Montagvormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.07.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.07.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|08:52
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:52
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:52
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|135.98
|-1.68%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:29
|
Deutsche Bank AG
Vodafone Group Buy
|08:52
|
JP Morgan Chase & Co.
AstraZeneca Overweight
|08:28
|
Warburg Research
LPKF Laser & Electronics Buy
|07:35
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
FUCHS Hold
|24.07.26
|
Jefferies & Company Inc.
Delivery Hero Hold
|24.07.26
|
RBC Capital Markets
BNP Paribas Outperform
|24.07.26
|
DZ BANK
Jungheinrich Kaufen