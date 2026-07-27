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ETC-Performance 27.07.2026 19:43:08

So viel Wert wäre mit einer Investition in Ethereum Classic von vor 3 Jahren verloren gegangen

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Vor Jahren in Ethereum Classic eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

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Ethereum Classic kostete gestern vor 3 Jahren 18.30 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in ETC investiert hätte, hätte er nun 546.37 Ethereum Classic. Da sich der ETC-USD-Kurs gestern auf 7.089 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’873.40 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -61.27 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von ETC liegt derzeit bei 6.547 USD und wurde am 24.07.2026 erreicht. Bei 24.48 USD erreichte Ethereum Classic am 22.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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