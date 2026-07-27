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Krypto-Invest im Blick 27.07.2026 19:43:08

Wie viel Verlust ein Investment in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Wie viel Verlust ein Investment in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Das wäre der Verlust bei einer frühen Bitcoin Cash-Investition gewesen.

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Bitcoin Cash war gestern vor 3 Jahren 241.82 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in BCH investiert worden wären, hätte man nun 41.35 Bitcoin Cash im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’967.95 USD, da sich der Wert von Bitcoin Cash am 26.07.2026 auf 216.86 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -10.32 Prozent.

Am 24.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 190.02 USD. Am 03.01.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 654.75 USD.

Redaktion finanzen.net

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