LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. Der Ausblick des Pharmakonzerns auf 2026 sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal habe unterdessen den Prognosen entsprochen. Die Entwicklungspipeline liege im Plan./mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
165.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
162.25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
140.44 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Analysen zu AstraZeneca PLC

10:37 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
10:35 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
09:53 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
