AstraZeneca Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. Der Ausblick des Pharmakonzerns auf 2026 sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal habe unterdessen den Prognosen entsprochen. Die Entwicklungspipeline liege im Plan./mf/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
165.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
162.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
140.44 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
