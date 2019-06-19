AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
81.00CHF
2.00CHF
2.53 %
19.06.2019
SWX
06.10.2025 10:24:14
AstraZeneca Overweight
AstraZeneca
132.66 CHF -0.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12650 Pence belassen. Die veröffentlichten Daten zur Phase-3-Studie Tropion-Breast02 mit dem Brustkrebsmittel Datroway wertete Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie als leicht positiv für den Pharmakonzern./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
11:00
|AstraZeneca signs $555mn AI deal to develop gene-editing therapies (Financial Times)
|
10:02
|FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AstraZeneca-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in London: FTSE 100 startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
03.10.25
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gewinnt am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|10:24
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|AstraZeneca PLC
|81.00
|2.53%
