AstraZeneca Aktie

81.00
CHF
2.00
CHF
2.53 %
19.06.2019
SWX
06.10.2025 10:24:14

AstraZeneca Overweight

AstraZeneca
132.66 CHF -0.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12650 Pence belassen. Die veröffentlichten Daten zur Phase-3-Studie Tropion-Breast02 mit dem Brustkrebsmittel Datroway wertete Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie als leicht positiv für den Pharmakonzern./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:22 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
126.50 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
127.12 £ 		Abst. Kursziel*:
-0.49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:24 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.25 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
17.09.25 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
