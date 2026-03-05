FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Der Krebs-Antikörper Enhertu stehe im Konkurrenzvergleich gut da, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Fraglich sei jedoch, ob jüngste klinische Erfolge die Vermarktung derart verbessern, wie es bereits erwartet werde. Die US-Zulassung für Hernexeos von Boehringer Ingelheim in der vergangenen Woche gegen eine bestimmte Lungenkrebsvariante sieht Papadakis jedenfalls leicht negativ für Astrazeneca./ag/bek;