Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’396 -0.9%  SPI 18’484 -0.7%  Dow 48’350 -0.8%  DAX 24’016 -0.8%  Euro 0.9059 -0.1%  EStoxx50 5’827 -0.8%  Gold 5’104 -0.7%  Bitcoin 56’621 0.0%  Dollar 0.7808 0.2%  Öl 83.7 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bridgewater-Portfolio Q4 2025: Diese Aktien kaufte der von Ray Dalio gegründete Fonds
Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Merck-Aktie mit Equal Weight
Barclays Capital verleiht DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse
Sorge um Energiesicherheit: So profitiert die Siemens Energy-Aktie von der Krise
RENK-Aktie tiefer: Rüstungszulieferer erzielt Rekordumsatz - Aktien von Rheinmetall und TKMS im Fokus
Suche...
Plus500 Depot

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

154.29
CHF
-1.37
CHF
-0.88 %
15:19:46
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.03.2026 13:15:05

AstraZeneca Sell

AstraZeneca
154.28 CHF -0.88%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Der Krebs-Antikörper Enhertu stehe im Konkurrenzvergleich gut da, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Fraglich sei jedoch, ob jüngste klinische Erfolge die Vermarktung derart verbessern, wie es bereits erwartet werde. Die US-Zulassung für Hernexeos von Boehringer Ingelheim in der vergangenen Woche gegen eine bestimmte Lungenkrebsvariante sieht Papadakis jedenfalls leicht negativ für Astrazeneca./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115.00 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
173.80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
150.10 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse