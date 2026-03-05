AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
AstraZeneca Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Der Krebs-Antikörper Enhertu stehe im Konkurrenzvergleich gut da, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Fraglich sei jedoch, ob jüngste klinische Erfolge die Vermarktung derart verbessern, wie es bereits erwartet werde. Die US-Zulassung für Hernexeos von Boehringer Ingelheim in der vergangenen Woche gegen eine bestimmte Lungenkrebsvariante sieht Papadakis jedenfalls leicht negativ für Astrazeneca./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
173.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
150.10 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
12:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag gesucht (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 mittags fester (finanzen.ch)
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
09:28