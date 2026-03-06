AstraZeneca 158.15 CHF 3.00% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 15000 auf 18000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten seien der einzige europäische Pharmakonzern, der sich bis mindestens 2030 glaubhaft mit überdurchschnittlichem Wachstum schmücken könne, schrieb Michael Leuchten am Freitag. Es sei eine "Geschichte der drei Plattformen", in denen man anderen wohl voraus sei: Zelltherapien, Inhalative Biologika und T-Zell-Engager./rob/ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 09:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.