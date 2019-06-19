AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
81.00CHF
2.00CHF
2.53 %
19.06.2019
SWX
07.10.2025 11:55:43
AstraZeneca Outperform
AstraZeneca
132.66 CHF -0.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe positive und "klinisch hochsignifikante" Ergebnisse der Phase-3-Studie zu seinem experimentellen Blutdrucksenker Baxdrostat veröffentlicht, der über 24 Stunden als Monotherapie angewendet werde, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
180.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
147.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
12:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Vormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|FTSE 100 aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
06.10.25
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Montagnachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 freundlich (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
|11:55
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|AstraZeneca PLC
|81.00
|2.53%
