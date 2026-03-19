Legal & General Aktie 457145 / GB0005603997
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19.03.2026 15:58:16
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert im Minus
Der FTSE 100 notiert am Nachmittag im Minus.
Am Donnerstag fällt der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 2.39 Prozent auf 10’059.46 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3.006 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0.003 Prozent stärker bei 10’305.61 Punkten, nach 10’305.29 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9’997.41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10’305.61 Punkten.
FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 1.97 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’627.04 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, bei 9’897.42 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8’706.66 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.09 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10’934.94 Punkten. Bei 9’951.14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BP (+ 4.80 Prozent auf 5.83 GBP), WPP 2012 (+ 0.22 Prozent auf 2.28 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.10 Prozent auf 34.65 GBP), BT Group (-0.15 Prozent auf 2.18 GBP) und Schroders (-0.16 Prozent auf 5.72 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen NatWest Group (-8.36 Prozent auf 5.32 GBP), M&G (-8.05 Prozent auf 2.78 GBP), Fresnillo (-7.53 Prozent auf 30.72 GBP), Barratt Developments (-7.02 Prozent auf 2.68 GBP) und Standard Chartered (-6.81 Prozent auf 15.20 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 58’337’397 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 256.334 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus
In diesem Jahr hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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