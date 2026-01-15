AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
AstraZeneca Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16500 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche sowie das Jahr 2026. Die Signale der meisten Konzerne für das neue Jahr dürften die Markterwartungen allenfalls moderat verändern, so der Experte. Bei Novo Nordisk sieht er jedoch Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Auch damit werde allerdings schon recht einhellig gerechnet./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
12:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Optimismus in London: FTSE 100 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
14.01.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
14.01.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|13:37
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|07:56
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
