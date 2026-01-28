Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

143.23
CHF
-2.69
CHF
-1.84 %
09:00:56
BRXC
28.01.2026 06:48:02

AstraZeneca Buy

AstraZeneca
143.23 CHF -1.84%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 145 auf 160 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Jahresmitte dürften Studienergebnisse der Briten sowie des Partners Daiichi Sankyo mit drei Patientengruppen zeigen, ob Datroway zum Mittel der Wahl in der Frontlinientherapie von Lungenkrebs werden könnte, schrieb Luisa Hector am Dienstagabend. Sie sieht eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen Spitzenumsatz von 6 Milliarden US-Dollar, von dem rund die Hälfte auf die Briten entfallen werde./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

