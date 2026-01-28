AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
143.23CHF
-2.69CHF
-1.84 %
09:00:56
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.01.2026 07:27:14
AstraZeneca Buy
AstraZeneca
143.23 CHF -1.84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 15504 auf 16389 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten hätten das höchste Pipeline-Potenzial der europäischen Pharmabranche, schrieb Rajan Sharma am Dienstagabend. Das dürften sie trotz allen Gegenwinds auch 2026 wieder unter Beweis stellen. Auch das Ergebniswachstum sei überdurchschnittlich./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
163.89 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
160.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
27.01.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
27.01.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.01.26