NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca vor den am 10. Februar erwarteten Quartalszahlen sowie den nun veröffentlichten durchschnittlichen Analystenschätzungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Was die Produktumsätze und das operative Ergebnis im Kerngeschäft des Pharmakonzerns betreffe, entsprächen seine Schätzungen den Konsensprognosen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beim Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft liege er leicht darüber. Nach wie vor erwartet Vosser ein solides Quartal. Der Ausblick auf 2026 sollte zudem die Konsensschätzungen für 2026 untermauern./ck/rob/bek;