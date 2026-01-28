Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’015 -1.5%  SPI 18’032 -1.4%  Dow 48’858 -0.3%  DAX 24’763 -0.5%  Euro 0.9189 0.2%  EStoxx50 5’969 -0.4%  Gold 5’263 1.6%  Bitcoin 69’323 1.9%  Dollar 0.7685 0.9%  Öl 68.3 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Novartis1200526Lonza1384101Zurich Insurance1107539
Top News
Ausblick: Apple veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse
SK Hynix-Aktie deutlich höher: Rekordquartal dank KI-Boom verzeichnet
UBS-Aktie tiefer: Presse: UBS beantragt bei Gericht Abweisung der Hayes-Klage über 400 Mio US-Dollar
Youngtimers-Aktie mit Höhenflug: Tochter C Capital kauft Land in Australien
Suche...
Plus500 Depot

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

142.34
CHF
-3.58
CHF
-2.45 %
14:56:57
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.01.2026 13:17:41

AstraZeneca Overweight

AstraZeneca
142.34 CHF -2.45%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca vor den am 10. Februar erwarteten Quartalszahlen sowie den nun veröffentlichten durchschnittlichen Analystenschätzungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Was die Produktumsätze und das operative Ergebnis im Kerngeschäft des Pharmakonzerns betreffe, entsprächen seine Schätzungen den Konsensprognosen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beim Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft liege er leicht darüber. Nach wie vor erwartet Vosser ein solides Quartal. Der Ausblick auf 2026 sollte zudem die Konsensschätzungen für 2026 untermauern./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:25 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
156.75 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse