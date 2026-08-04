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18.08.2026 06:08:03

Assicurazioni Generali Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 44 auf 46 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrem starken Kursanstieg aber von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die gute Arbeit des Managements der Italiener sei inzwischen viel besser eingepreist, schrieb Farooq Hanif am Montagabend. Chancen und Risiken hält er nun für ausgeglichen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 17:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
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