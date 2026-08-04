Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
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18.08.2026 06:08:03
Assicurazioni Generali Neutral
Assicurazioni Generali
43.36 EUR -0.76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 44 auf 46 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrem starken Kursanstieg aber von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die gute Arbeit des Managements der Italiener sei inzwischen viel besser eingepreist, schrieb Farooq Hanif am Montagabend. Chancen und Risiken hält er nun für ausgeglichen./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 17:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Neutral
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
43.95 €
|
Abst. Kursziel*:
4.66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
43.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.09%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
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Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:08
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
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|DZ BANK
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|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
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|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|06:08
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
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