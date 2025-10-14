ASML NV 814.72 CHF 4.65% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1000 Euro belassen. Die Kennziffern des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hätten die sich bereits im September im Aktienkurs reflektierte Verbesserung des Marktumfelds bestätigt, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Besonders positiv hob er den starken Auftragseingang hervor./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 06:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 06:56 / BST



