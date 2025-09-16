ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
702.24CHF
23.44CHF
3.45 %
10:03:11
BRXC
16.09.2025 08:36:30
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 822 Euro belassen. Nach den enttäuschenden Quartalszahlen liege wohl das Schlimmste hinter dem Chipindustrieausrüster, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Nachrichtenlage dürfte sich nun verbessern. Die Aktie bleibt der bevorzugte Branchentitel des Experten./rob/gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 23:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu ASML NV
