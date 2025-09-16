Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ASML NV Aktie

702.24
CHF
23.44
CHF
3.45 %
10:03:11
BRXC
16.09.2025

ASML NV Overweight

ASML NV
702.24 CHF 3.45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 822 Euro belassen. Nach den enttäuschenden Quartalszahlen liege wohl das Schlimmste hinter dem Chipindustrieausrüster, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Nachrichtenlage dürfte sich nun verbessern. Die Aktie bleibt der bevorzugte Branchentitel des Experten./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 23:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
822.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
725.00 € 		Abst. Kursziel*:
13.38%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
751.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.38%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

