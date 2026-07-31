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Techriese mit Bilanz 31.07.2026 07:24:00

Apple-Aktie dennoch im Minus: Umsatz und Gewinn stärker als erwartet

Apple-Aktie dennoch im Minus: Umsatz und Gewinn stärker als erwartet

Mit Spannung waren die Zahlen des Techriesen Apple erwartet worden. Anleger reagieren prompt auf die vorgelegte Quartalsbilanz.

Apple
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Apple hat in seinem dritten Geschäftsquartal 2026 einmal mehr mehr verdient. Das EPS kletterte von 1,57 US-Dollar je Aktie auf 2,02 US-Dollar je Aktie. Damit konnte der iPhone-Hersteller die Markterwartungen, die im Vorfeld bei einem Ergebnis von 1,89 US-Dollar je Aktie gelegen hatten, schlagen.

Der Umsatz zog daneben von 94,07 Milliarden US-Dollar auf 109,4 Milliarden US-Dollar an, hier hatten Experten im Vorfeld Erlöse von 109,04 Milliarden US-Dollar erwartet. Ein Wert, den Apple leicht übertreffen konnte.

Apple kämpft vor neuer iPhone-Saison mit Bauteil-Engpässen

Vor dem erwarteten Start der nächsten iPhone-Generation hat der US-Techkonzern Apple mit Engpässen bei wichtigen Bauteilen zu kämpfen. Das Problem seien aktuell vor allem knappe Produktionskapazitäten bei kombinierten Chipsystemen, die das Herzstück von Apple-Geräten wie iPhones und Mac-Computern sind, sagte Konzernchef Tim Cook. Apple habe die Nachfrage nach iPhones und Macs in den vergangenen Monaten trotz bereits hoher Absatzprognosen unterschätzt, gestand Cook, der im September nach 15 Jahren seinen Posten räumt.

In anderen Jahren wäre das kein allzu grosses Problem gewesen - als Riesen-Kunde hat Apple viel Gewicht bei Zulieferern. Doch aktuell gebe es "weniger Flexibilität" als üblich, beklagte Cook in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Deshalb gebe es gravierende Engpässe und nur eingeschränkte Möglichkeiten zum Gegensteuern. Die Chipkapazitäten sind ausgebucht, weil wegen des boomenden Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz gerade enorm viele Halbleiter für den beschleunigten Ausbau von Rechenzentren bestellt werden.

Dabei ist jetzt die Zeit, in der Apple traditionell die Produktion neuer iPhone-Modelle rechtzeitig zur Markteinführung im Herbst hochfährt. Wie immer äusserte sich der Konzern nicht dazu, ob neue Modelle des Telefons auch diesmal wieder im September vorgestellt werden. Branchenkenner gehen aber fest davon aus. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg soll in diesem Jahr auch das erste aufklappbare iPhone-Modell auf den Markt kommen.

Starkes iPhone-Quartal

Im vergangenen Quartal stieg der iPhone-Umsatz im Jahresvergleich um nahezu 22 Prozent auf 54,25 Milliarden Dollar (47 Milliarden Euro). Damit übertraf der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten. Marktforschern zufolge legte der iPhone-Absatz im vergangenen Vierteljahr zu - und auch der durchschnittliche Verkaufspreis dürfte höher gewesen sein. Eigene Absatzzahlen nennen die grossen Anbieter schon lange nicht mehr.

Das iPhone ist damit weiterhin das wichtigste Apple-Produkt. Es macht rund die Hälfte des Geschäfts aus. Insgesamt stieg der Apple-Umsatz um 16 Prozent auf gut 109,4 Milliarden Dollar. Unterm Strich legte der Gewinn um 27 Prozent auf knapp 29,8 Milliarden Dollar zu. Dazu trugen laut Apple auch bereits verbuchte Rückzahlungen von US-Importzöllen bei, die dem Konzern zustehen, nachdem das Oberste Gericht der USA einige Massnahmen von Präsident Donald Trump gekippt hatte.

Bei Dienstleistungen und dem Geschäft in der Region China konnte Apple trotz Zuwächsen die noch höheren Erwartungen der Analysten nicht erfüllen. Die Aktie gab im nachbörslichen US-Handel um rund sechs Prozent nach.

Teure Speicherchips

Wie auch anderen Computer-Anbietern macht Apple der drastische Preisanstieg bei Speicherchips zu schaffen. Unter Verweis auf die Kostenexplosion erhöhte der Konzern vor wenigen Wochen die Preise für mehrere Gerätekategorien. Die iPhones blieben davon ausgenommen. Cook verwies nun darauf, dass der DRAM-Speichermarkt nur drei grosse Anbieter habe. "Es wäre gut, wenn es mehr Lieferanten gäbe", sagte er. In der Branche wird das als Aufruf gedeutet, Apple und anderen US-Firmen den Kauf chinesischer Speicherchips zu erlauben. Dagegen gibt es aufgrund des Handelskonflikts zwischen Washington und Peking Widerstände in der US-Regierung.

Das Ende Juni abgeschlossene Vierteljahr war das letzte volle Quartal unter Cooks Regie. Er übergibt die Konzernführung zum September an den bisherigen Hardware-Boss John Ternus.

Die Apple-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 2,6 Prozent tiefer bei 324,76 US-Dollar.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Julia Walter, Redaktion finanzen.ch mit Material von awp international

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