Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 780 auf 710 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Aktienkurs des Halbleiterindustrie-Ausrüsters habe eine negative Marktentwicklung eingepreist, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger dürften zunächst abwarten, bis ASML für 2024 einen voraussichtlich mäßigen Ausblick abgeben werde, bevor sie sich neu positionierten./mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



