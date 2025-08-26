NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 640 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im europäischen Halbleitersektor sehen die Analysten ASML angesichts zunehmender Investitionen in Advanced-Logic-Chips zunehmend positiv. Aber mit Blick auf das Lithographie-Geschäft und den Überhang in China bleiben sie an der Seitenlinie, wie es in ihrer Einschätzung am Dienstag hieß./ajx/ag;