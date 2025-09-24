Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’876 -0.9%  SPI 16’483 -1.0%  Dow 45’994 -0.3%  DAX 23’535 -0.6%  Euro 0.9341 0.1%  EStoxx50 5’445 -0.4%  Gold 3’741 0.1%  Bitcoin 88’668 -1.6%  Dollar 0.8008 0.7%  Öl 69.1 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Reddit-Aktie steigt: Analystenmeinungen und Zukunftsperspektiven
Winklevoss-Zwillinge bullish: Bitcoin-Kurs könnte auf 1 Million US-Dollar steigen
Rheinmetall-Aktie verliert Rekord aus den Augen: Auch HENSOLDT & RENK nach Trumps möglichem Politik-Wechsel im Blick
SAP-Aktie tiefrot: Ermittlungen durch EU-Kommission belasten
Amazon-Aktie mit Aufwärtspotenzial: Darum ist sie Morgan Stanleys Top Pick
Suche...
Plus500 Depot

ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

754.00
CHF
-2.83
CHF
-0.37 %
18:00:03
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.09.2025 16:50:30

ASML NV Halten

ASML NV
754.00 CHF -0.37%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ASML von 655 auf 810 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Ingo Wermann verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf zahlreiche positive Zahlen und Nachrichten aus der Chipindustrie. Damit besserten sich auch die Aussichten für den Anlagenbauer unter anderem auf den kriselnden Kunden Intel wieder. Auch steige die Nachfrage nach den EUV-Anlagen für Speicherchips von ASML. Der deutlich angehobene faire Wert resultiere aus höheren Schätzungen und überarbeiteten Parametern in seinem Bewertungsmodell, erläuterte Wermann./rob/tav/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf ASML NV

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: ASML NV Halten
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
810.60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
811.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ASML NV

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:50 ASML NV Halten DZ BANK
16.09.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
16.09.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 ASML NV Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 754.00 -0.37% ASML NV