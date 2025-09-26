Boeing Aktie 913253 / US0970231058
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.09.2025 18:55:09
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Der Auftrag von Turkish Airlines für bis zu 225 Boeing-Maschinen sei schon lange erwartet worden, nachdem die Fluggesellschaft 2023 Konkurrent Airbus einen Großauftrag erteilt habe, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 255.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 222.14
|
Abst. Kursziel*:
14.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 222.34
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.69%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
