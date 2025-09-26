Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Wie viel Verlust ein Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Chainlink: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 1 Jahr gewesen
Experten erklären: Diese Renditekiller kosten ETF-Anleger bares Geld - und so werden sie vermieden
Fundstrat-Experte Tom Lee erwartet gewaltigen Kursschritt bei Bitcoin und Ethereum
KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Boeing Aktie 913253 / US0970231058

171.77
CHF
-1.35
CHF
-0.78 %
18:00:02
BRXC
26.09.2025 18:55:09

Boeing Buy

Boeing
171.77 CHF -0.78%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Der Auftrag von Turkish Airlines für bis zu 225 Boeing-Maschinen sei schon lange erwartet worden, nachdem die Fluggesellschaft 2023 Konkurrent Airbus einen Großauftrag erteilt habe, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

