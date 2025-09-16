ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
ASML NV Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat ASML auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 680 Euro belassen. Er sei für das dritte Quartal der europäischen Hardware-Technologiefirmen eher vorsichtig, schrieb Simon Coles in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die moderaten Wachstumserwartungen für 2027 könnten aber etwas stützen. Coles' bevorzugter Titel bleibt TSMC. Mit Blick auf die Quartalszahlen ist er bei Infineon und ASM International nervös, rät bei Kursschwächen aber zum Kauf. Vorsichtig sieht der Experte STMicro, Besi, Soitec und Nordic Semiconductor, neutral hingegen ASML./gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
680.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
750.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.39%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
751.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.51%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
12:26
|Schwacher Handel: STOXX 50 am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
09:29
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
15.09.25