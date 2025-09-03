LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 650 auf 680 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles hält es laut siener am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zwar für möglich, dass die Niederländer 2027 zu zweistelligem Wachstum zurückkehren. Er sieht jedoch eine Reihe von Unwägbarkeiten hinsichtlich auf der Kundenseite. In seinem Modell preist er 8 Prozent Wachstum ein. Dem Kursziel liegen nun die Schätzungen für 2027 zugrunde./ag/mis;