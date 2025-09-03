ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
ASML NV Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 650 auf 680 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles hält es laut siener am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zwar für möglich, dass die Niederländer 2027 zu zweistelligem Wachstum zurückkehren. Er sieht jedoch eine Reihe von Unwägbarkeiten hinsichtlich auf der Kundenseite. In seinem Modell preist er 8 Prozent Wachstum ein. Dem Kursziel liegen nun die Schätzungen für 2027 zugrunde./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
680.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
633.30 €
|
Abst. Kursziel*:
7.37%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
632.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.44%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
