Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’383 1.5%  SPI 17’127 1.4%  Dow 45’271 -0.1%  DAX 23’747 0.7%  Euro 0.9376 0.0%  EStoxx50 5’336 0.2%  Gold 3’542 -0.5%  Bitcoin 89’370 -0.5%  Dollar 0.8056 0.2%  Öl 66.9 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Nach Kurssprung zum Börsendebüt: So läuft der zweite Handelstag für die American Bitcoin-Aktie
Aktien von Commerzbank und UniCredit höher: UniCredit will Anteil weiter erhöhen
EU beschleunigt digitalen Euro - Konkurrenz durch US-Stablecoin-Gesetze wächst
ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Infineon-Aktie nach Abwärtstrend etwas erholt: Gründe für den Druck auf den Chiphersteller
Suche...
Plus500 Depot

ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

591.62
CHF
18.21
CHF
3.18 %
03.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2025 12:25:36

ASML NV Equal Weight

ASML NV
591.62 CHF 3.18%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 650 auf 680 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles hält es laut siener am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zwar für möglich, dass die Niederländer 2027 zu zweistelligem Wachstum zurückkehren. Er sieht jedoch eine Reihe von Unwägbarkeiten hinsichtlich auf der Kundenseite. In seinem Modell preist er 8 Prozent Wachstum ein. Dem Kursziel liegen nun die Schätzungen für 2027 zugrunde./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf ASML NV

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
680.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
633.30 € 		Abst. Kursziel*:
7.37%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
632.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.44%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten