SMI 11'930 0.5%  SPI 16'531 0.3%  Dow 46'275 0.7%  DAX 23'739 0.9%  Euro 0.9334 0.1%  EStoxx50 5'500 1.0%  Gold 3'782 0.9%  Bitcoin 87'774 0.7%  Dollar 0.7979 -0.2%  Öl 69.9 0.4% 
Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

219.00
CHF
18.26
CHF
9.10 %
15.09.2025
BRXC
26.09.2025 17:54:10

Schneider Electric Outperform

Schneider Electric
219.00 CHF 9.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Das Management habe sein Vertrauen in die Konsensschätzungen für die Marge und das organische Wachstum des Technologiekonzerns bekräftigt, schrieb Alasdair Leslie in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
275.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
236.65 € 		Abst. Kursziel*:
16.21%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
235.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.85%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse