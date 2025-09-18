Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’930 0.5%  SPI 16’531 0.3%  Dow 46’285 0.7%  DAX 23’739 0.9%  Euro 0.9333 0.1%  EStoxx50 5’500 1.0%  Gold 3’782 0.9%  Bitcoin 87’774 0.7%  Dollar 0.7976 -0.3%  Öl 69.9 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Chainlink: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 1 Jahr gewesen
Wie viel Verlust ein Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Experten erklären: Diese Renditekiller kosten ETF-Anleger bares Geld - und so werden sie vermieden
Fundstrat-Experte Tom Lee erwartet gewaltigen Kursschritt bei Bitcoin und Ethereum
KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...

Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783

52.39
CHF
4.44
CHF
9.25 %
18.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.09.2025 18:40:39

Prosus Buy

Prosus
52.39 CHF 9.25%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Die angekündigte Akquisition der französischen Autoplattform La Centrale sei strategisch sinnvoll für die Beteiligungsgesellschaft, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 10:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Prosus

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Prosus-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Prosus-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
71.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
57.95 € 		Abst. Kursziel*:
22.52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
58.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.26%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse