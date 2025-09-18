Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
18.09.2025
26.09.2025 18:40:39
Prosus Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Die angekündigte Akquisition der französischen Autoplattform La Centrale sei strategisch sinnvoll für die Beteiligungsgesellschaft, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 10:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
Unternehmen:
Prosus N.V.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
71.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
57.95 €
Abst. Kursziel*:
22.52%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
58.55 €
Abst. Kursziel aktuell:
21.26%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Prosus N.V.
22.09.25
|EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
15.09.25