09.09.2025 07:55:59

ASML NV Buy

ASML NV
632.15 CHF 0.30%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 Euro belassen. Nach der jüngsten Kaufempfehlung für die Aktie des Halbleiterindustrie-Ausrüsters und nach mehr als 100 Gesprächen mit Investoren lege er die wichtigsten Gründe für seine Hochstufung dar, die sich hauptsächlich auf den Zeitpunkt beziehen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während es kurzfristig Gegenwind gebe, sei ASML eine Story für das Jahr 2027./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
750.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
676.90 € 		Abst. Kursziel*:
10.80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
682.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.94%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:55 ASML NV Buy UBS AG
08.09.25 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.25 ASML NV Buy UBS AG
04.09.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
26.08.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
