NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 700 auf 640 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. "Konjunkturunsicherheit oder Lithografie-Unsicherheit?" - diese Frage stellte Analyst David Dai am Mittwoch nach der schwachen Kursreaktion auf Zahlen und Ausblick des Chipausrüsters in den Raum. Er geht von letzterem aus. Der strukturelle Gegenwind für das Geschäft mit Lithografiesystemen werde stärker. Es gebe andere Wege, die Chip-Performance zu verbessern. Dai bleibt mit seinen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2030 laut eigener Aussage 8,5 Prozent und 20,9 Prozent unter dem Konsens./ag/zb;