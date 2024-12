ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aroundtown deutlich von 2,00 auf 3,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Charles Boissier begründete das neue Ziel in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung mit gesunkenen Kapitalkosten, welche den Rückgang der Verschuldung sowie der Liquiditätsrisiken widerspiegelten. Wie das Management des Gewerbeimmobilien-Spezialisten erwartet er nun die operative Branchenkennziffer FFO für das Jahr am oberen Ende der bisherigen Zielspanne. Bestand habe aber das Dividendenrisiko. Zudem bleibe Aroundtown eine der am meisten leerverkauften Aktien in der europäischen Branche. Boissier erwartet weiter eine Wiederaufnahme der Gewinnausschüttungen 2026. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies er auf die solide Kursentwicklung seit Jahresbeginn./gl/ag;