Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
Aroundtown SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,20 Euro auf "Neutral" belassen. Der Erholungspfad ziehe sich länger hin, und müsse man strategisch vorgehen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Immobilienkonzerne. Entscheidendes Thema werde Inflation, wobei besonders der Einfluss Künstlicher Intelligenz kritisch beäugt werde hinsichtlich Investitionen in KI vs. Produktivitätszuwächse./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
3.20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2.73 €
|
Abst. Kursziel*:
17.22%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.62%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
03.12.25
|Börse Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
03.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags im Minus (finanzen.ch)
|
30.11.25
|Experten sehen bei Aroundtown SA-Aktie weniger Potenzial (finanzen.net)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
27.11.25
|MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.11.25
|XETRA-Handel: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)