Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
2.78CHF
0.03CHF
0.94 %
11:54:35
BRXC
27.11.2025 10:30:00
Aroundtown SA Neutral
Aroundtown
2.78 CHF 0.94%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Charles Boissier am Mittwoch. Veräußerungen und das Schuldenmanagement setzten sich bei dem Immobilienunternehmen fort./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3.30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2.96 €
|
Abst. Kursziel*:
11.49%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.59%
|
Analyst Name::
Charles Boissier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
