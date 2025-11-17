Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’809 -0.1%  SPI 17’599 -0.1%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’764 0.2%  Euro 0.9332 0.0%  EStoxx50 5’647 -0.2%  Gold 4’155 -0.2%  Bitcoin 73’651 1.2%  Dollar 0.8058 0.2%  Öl 63.2 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Rivian-Aktie bricht ein: Darum hat der Tesla-Konkurrent seit dem IPO fast 90 Prozent an Wert verloren
FDA-Antrag belastet: Novo-Nordisk-Aktie fällt nach Wegovy-Dosisupdate
Siemens Energy-Aktie stark: Berenberg hebt Kursziel an
PUMA-Aktie hebt ab: Fila-Mutter Anta könnte für deutsche Sportartikelhersteller bieten
Suche...
Plus500 Depot

Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

2.78
CHF
0.03
CHF
0.94 %
11:54:35
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.11.2025 10:30:00

Aroundtown SA Neutral

Aroundtown
2.78 CHF 0.94%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Charles Boissier am Mittwoch. Veräußerungen und das Schuldenmanagement setzten sich bei dem Immobilienunternehmen fort./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3.30 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2.96 € 		Abst. Kursziel*:
11.49%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.59%
Analyst Name::
Charles Boissier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse