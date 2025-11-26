Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
Aroundtown SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aroundtown von 3,00 auf 3,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2025 sei für die Branche eher das Jahr gewesen, das hätte gut werden können, schrieb Analyst Neil Green in seinem Ausblick auf 2026. Im kommenden Jahr setzt Green nun abermals auf Optimismus. Denn die Erwartungen an die Branche seien allgemein gering, und in der Aktienpositionierung sei eine gewisse Kapitulation zu registrieren. Bei seinen Favoriten Vonovia, Merlin Properties und Segro sieht Green rund 40 Prozent Kurspotenzial und für die Branche im Schnitt mehr als zwanzig Prozent./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3.30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2.96 €
|
Abst. Kursziel*:
11.56%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.41%
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-
Analysen zu Aroundtown SA
|06:38
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.25
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2.75
|-7.03%
