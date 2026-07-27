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arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176

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28.07.2026 14:40:29

arGEN-X Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Argenx von 877 auf 986 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er lobe die verbindliche Vereinbarung zum Kauf des US-Unternehmens Forte Biosciences, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Transaktion trage dazu bei, das Konzentrationsrisiko im Portfolio des Biotechspezialisten zu senken. Der Experte blickt ähnlichen Deals bis in die 2030er Jahre hinein erfreut entgegen./rob/la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 15:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 04:01 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Outperform
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
986.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
783.00 € 		Abst. Kursziel*:
25.93%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
768.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.39%
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
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27.07.26 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
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