arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
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27.07.2026 13:11:24
arGEN-X Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx auf "Buy" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell nach dem soliden, aber auch relativ ereignislosen Quartalsbericht des Biotechnologiekonzerns aktualisiert, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
900.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
805.00 €
|
Abst. Kursziel*:
11.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
799.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.56%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse