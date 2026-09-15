|Rohstoff-Marktbericht
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15.09.2026 13:17:06
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.
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Für den Goldpreis ging es am Mittag bergab. Der Preis verlor um 13:13 Uhr um -0,37 Prozent auf 4.282,86 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.298,80 US-Dollar gestanden hatte.
Zudem fällt der Silberpreis. Um -0,11 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 63,17 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 63,24 US-Dollar lag.
Derweil notiert der Platinpreis bei 1.770,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.778,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,45 Prozent.
Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,04 Prozent auf 1.297,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.296,50 US-Dollar.
Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 0,58 Prozent auf 106,29 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 105,68 US-Dollar wert.
Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Dienstagmittag hinzu. Um 1,17 Prozent auf 102,58 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 101,39 US-Dollar.
Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,58 US-Dollar am Vortag auf 3,95 US-Dollar nach oben (+10,27Prozent).
Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kaffeepreis um -1,66 Prozent auf 3,02 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,07 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -3,73 Prozent auf 4.002,00 Britische Pfund, nach 4.157,00 Britische Pfund am Vortag.
Nach 5,12 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Dienstagmittag um 3,52 Prozent auf 5,30 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (12,85 US-Dollar) geht es um 1,15 Prozent auf 13,00 US-Dollar nach oben.
Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -0,54 Prozent auf 347,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 349,70 US-Dollar stand.
Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,69 US-Dollar am Vortag auf 0,70 US-Dollar nach oben (+0,95Prozent).
In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,50 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,18 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,90 US-Dollar) geht es um 0,10 Prozent auf 2,90 US-Dollar nach oben.
Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (131,03 US-Dollar) geht es um 2,62 Prozent auf 134,46 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis bergab. Um 12:48 Uhr steht ein Minus von -0,57 Prozent auf 138,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kohlepreis noch bei 139,30 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
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