Heute vor 1 Jahr fand an der Börse EAM Handel mit dem ArcelorMittal-Papier statt. Der Schlusskurs der ArcelorMittal-Aktie betrug an diesem Tag 36.65 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27.285 ArcelorMittal-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 26.11.2026 1’418.83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 52.00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41.88 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete ArcelorMittal eine Marktkapitalisierung von 38.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch