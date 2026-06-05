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05.06.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple am Freitagabend freundlich

Apple Aktie News: Apple am Freitagabend freundlich

Die Aktie von Apple zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Apple
248.94 CHF 1.74%
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Um 20:26 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 312,09 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'092 Punkten tendiert. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 315,17 USD zu. Bei 312,99 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'245'190 Apple-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (316,94 USD) erklomm das Papier am 04.06.2026. Mit einem Zuwachs von 1,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 195,07 USD ab. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 59,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,02 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,08 USD aus. Am 30.04.2026 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,01 USD, nach 1,65 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 111.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 95.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Apple-Bilanz für Q3 2026 wird am 30.07.2026 erwartet.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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