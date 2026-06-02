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Index-Performance 02.06.2026 22:33:53

Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels steigen

Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels steigen

Der Dow Jones ging im Plus aus dem Dienstagshandel.

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Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel letztendlich um 0.45 Prozent stärker bei 51’307.79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20.651 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.161 Prozent stärker bei 51’161.10 Punkten, nach 51’078.88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51’369.61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 50’829.55 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, mit 49’499.27 Punkten bewertet. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 02.03.2026, mit 48’904.78 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, wurde der Dow Jones auf 42’305.48 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6.05 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 51’369.61 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 5.50 Prozent auf 128.00 USD), Caterpillar (+ 5.14 Prozent auf 909.81 USD), Apple (+ 2.90 Prozent auf 315.20 USD), IBM (+ 2.75 Prozent auf 329.23 USD) und Goldman Sachs (+ 1.53 Prozent auf 1’064.58 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Nike (-4.79 Prozent auf 43.73 USD), Salesforce (-4.18 Prozent auf 200.84 USD), Microsoft (-4.17 Prozent auf 441.31 USD), Boeing (-2.94 Prozent auf 217.70 USD) und Amazon (-1.81 Prozent auf 256.52 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 48’123’605 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.386 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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