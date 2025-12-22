Montagshandel in Zürich: SLI steigt letztendlich

Der SLI schloss den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 2’132.65 Punkten ab. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.218 Prozent auf 2’126.37 Punkte an der Kurstafel, nach 2’131.01 Punkten am Vortag.

Bei 2’132.65 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2’120.73 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 2’033.31 Punkten auf. Der SLI wies vor drei Monaten, am 22.09.2025, einen Wert von 1’992.14 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 1’884.17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 10.98 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’146.62 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’721.32 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit ams-OSRAM (+ 1.80 Prozent auf 7.63 CHF), Partners Group (+ 1.16 Prozent auf 977.80 CHF), Temenos (+ 0.89 Prozent auf 79.20 CHF), Swiss Re (+ 0.76 Prozent auf 131.85 CHF) und SGS SA (+ 0.73 Prozent auf 90.90 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Kühne + Nagel International (-1.04 Prozent auf 171.65 CHF), Nestlé (-0.96 Prozent auf 78.03 CHF), Logitech (-0.84 Prozent auf 82.30 CHF), Lindt (-0.60 Prozent auf 11’680.00 CHF) und Straumann (-0.49 Prozent auf 93.82 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’725’878 Aktien gehandelt. Mit 278.173 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.95 erwartet. Swiss Re-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4.94 Prozent gelockt.

