|
22.12.2025 17:58:18
Montagshandel in Zürich: SLI steigt letztendlich
Der SLI zeigte sich am Montag wenig verändert.
Der SLI schloss den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 2’132.65 Punkten ab. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.218 Prozent auf 2’126.37 Punkte an der Kurstafel, nach 2’131.01 Punkten am Vortag.
Bei 2’132.65 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2’120.73 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 2’033.31 Punkten auf. Der SLI wies vor drei Monaten, am 22.09.2025, einen Wert von 1’992.14 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 1’884.17 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 10.98 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’146.62 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’721.32 Punkten.
Heutige Tops und Flops im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit ams-OSRAM (+ 1.80 Prozent auf 7.63 CHF), Partners Group (+ 1.16 Prozent auf 977.80 CHF), Temenos (+ 0.89 Prozent auf 79.20 CHF), Swiss Re (+ 0.76 Prozent auf 131.85 CHF) und SGS SA (+ 0.73 Prozent auf 90.90 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Kühne + Nagel International (-1.04 Prozent auf 171.65 CHF), Nestlé (-0.96 Prozent auf 78.03 CHF), Logitech (-0.84 Prozent auf 82.30 CHF), Lindt (-0.60 Prozent auf 11’680.00 CHF) und Straumann (-0.49 Prozent auf 93.82 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’725’878 Aktien gehandelt. Mit 278.173 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.95 erwartet. Swiss Re-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4.94 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Swiss Re AG
17:58
|Montagshandel in Zürich: SLI steigt letztendlich (finanzen.ch)
16:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
15:58
|Schwacher Handel in Zürich: SLI leichter (finanzen.ch)
12:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re macht am Montagmittag Boden gut (finanzen.ch)
12:26
|Verluste in Zürich: SLI in Rot (finanzen.ch)
09:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge (finanzen.ch)
09:28
|SLI aktuell: SLI zum Start in Rot (finanzen.ch)
19.12.25
|Börse Zürich: SLI schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Re AG
|17.12.25
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
