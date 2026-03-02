SAP Aktie 345952 / DE0007164600
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 255 auf 205 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Briest vollzog in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse einen KI-Stresstest in Europas Softwarebranche. Dassault Systems, Amadeus, SAP und Planisware sieht er angesichts der Komplexität und der Bedeutung ihrer Lösungen recht gut gegenüber KI-Verdrängungsrisiken abgeschirmt. Vergleichsweise starke Sorgen müssten sich Sage und Nemetschek machen. Briest passte seinen Maßstab bei SAP aber an die gesunkene Branchenbewertung an./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 01:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
205.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
168.64 €
Abst. Kursziel*:
21.56%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
168.18 €
Abst. Kursziel aktuell:
21.89%
Analyst Name::
Michael Briest
KGV*:
-
