05.03.2026 12:24:28

SAP SE Buy

SAP
152.65 CHF -0.02%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 255 auf 205 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Briest vollzog in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse einen KI-Stresstest in Europas Softwarebranche. Dassault Systems, Amadeus, SAP und Planisware sieht er angesichts der Komplexität und der Bedeutung ihrer Lösungen recht gut gegenüber KI-Verdrängungsrisiken abgeschirmt. Vergleichsweise starke Sorgen müssten sich Sage und Nemetschek machen. Briest passte seinen Maßstab bei SAP aber an die gesunkene Branchenbewertung an./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 01:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 01:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
205.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
168.64 € 		Abst. Kursziel*:
21.56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
168.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.89%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse